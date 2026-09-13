Добрич се включва в Нощ на литературата
В три читателски гнезда се четат произведения на Тери Пратчет, Умберто Еко и други автори Добрич е един от единадесетте града в страната, които тази...
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В три читателски гнезда се четат произведения на Тери Пратчет, Умберто Еко и други автори Добрич е един от единадесетте града в страната, които тази...
София. Отбелязваме за трети път инициативата Нощ на литературата в страната. Тази година 9 български града участват в общоевропейския проект. Това са...
София. На 14 май за трета поредна година България ще се потопи в европейската инициатива „Нощ на литературата". В ежегодния проект през 2014 г. ще взе...