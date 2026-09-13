Кадиев поведе "Нормална държава"
Независимият депутат Георги Кадиев, бивш член на БСП, учреди партия "Нормална държава". Учредителното събрание се състоя днес в зала 3 на НДК. Кадиев...
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Независимият депутат Георги Кадиев, бивш член на БСП, учреди партия "Нормална държава". Учредителното събрание се състоя днес в зала 3 на НДК. Кадиев...
Георги Кадиев обяви днес новия си проект – политическата партия "Нормална държава". "Всичко отначало" е мотото на формацията. Очаква се документите ѝ...
Депутатът Георги Кадиев учредява новата партия "Нормална държава". Инициативния комитет на ПП "Нормална държава" заедно със съмишленици от цялата стр...
Не искаме да връщаме обратно комунизма, искаме там, където частният инвеститор го няма, държавата да го замести. Искаме изграждане на държавни предпр...
"Нормална държава" - така ще се казва новата партия на бившия соцдепутат Георги Кадиев. Народният избраник, който бе изключен от групата на БСП в края...