Австрия на 140 000 гласа от крайнодесен президент
Фотофиниш определи името на новия президент на Австрия след балотажа в неделя. Кандидатът на крайната десница Норберт Хофер остана на 140 000 гласа от...
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Фотофиниш определи името на новия президент на Австрия след балотажа в неделя. Кандидатът на крайната десница Норберт Хофер остана на 140 000 гласа от...
Кандидатът на крайнодясна националистическа „Партия на свободата" Норберт Хофер печели втория тур на президентските избори в Австрия. Tова показват по...
След проведените президентски избори в Австрия в неделя фаворит е представителят на крайнодясната Австрийска партия на свободата Норберт Хофер. За нег...