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Апаратите с шайби изживявaт втopия cи бyм
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Апаратите с шайби изживявaт втopия cи бyм
Купуват я и "изтупани господа"
Барселона. Първият Android смартфон, който ще носи марката Nokiа, ще дебютира на Mobile World Congress в Барселона (24-27 февруари), съобщи "Уол Стрий...
Акционерите й са одобрили продажбата за 5,44 милиарда евро на отдела