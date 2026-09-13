Преди години теглехме средно 250 000 лв. за жилище. Сега сумата е друга
България на второ място в ЕС по ниски лихви
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България на второ място в ЕС по ниски лихви
...Време е за презареждане на силите, емоциите и портфейла ни с настъпващата есен...
В момента лихвите са на исторически ниски нива, но това не бива да ни подвежда, каза Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на УниКредит Булб...