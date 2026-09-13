Падна живакът на термометъра в Германия
Има обилен снеговалеж
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Има обилен снеговалеж
Ниски добиви от зърнените култури очакват зърнопроизводители в Старозагорско поради сухата и топла зима досега
В сряда облачността ще се разкъса и намалее до предимно слънчево. Температурите ще се понижат чувствително и минималните ще са между -6 и -1, а максим...