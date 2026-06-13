400 млади баскетболисти ще участват в I турнир "Нино Войнов"
400 млади баскетболистки и баскетболисти ще участват в I турнир по мини баскетбол "Нино Войнов", който ще се проведе на 25 и 26 април 2015 година в ст...
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400 млади баскетболистки и баскетболисти ще участват в I турнир по мини баскетбол "Нино Войнов", който ще се проведе на 25 и 26 април 2015 година в ст...