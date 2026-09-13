Болната Рангелова остана 31-а на 100 м
Единствената ни състезателка при дамите в плуването на олимпиадата в Рио Нина Рангелова остана 31-а на 100 м свободен стил. За съжаление обаче българ...
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Единствената ни състезателка при дамите в плуването на олимпиадата в Рио Нина Рангелова остана 31-а на 100 м свободен стил. За съжаление обаче българ...
Нина Рангелова завърши по подобаващ начин участието си на Европейското първенство по плуване в Лондон. Най-добрата българска плувкиня в последните год...
Най-добрата българска плувкиня Нина Рангелова разкри, че е напуснала работата си в брокерска агенция в Далас и вече има спонсор, който й помага за под...
Нина Рангелова покри норматив "Б", с което направи заявка за участие на Игрите в Рио догодина. На турнира от веригата Гран при на САЩ в Меса (Аризона)...
Нина Рангелова затвърди прекрасното си представяне на световното първенство на 25-метров басейн в Доха с още едно шеметно плуване, след като постави т...
Нина Рангелова подобри националния рекорд на 100 м свободен стил на световното първенство по плуване в малък басейн в Доха, Катар. Постижението й обач...
Берлин. Нина Рангелова завърши на последното осмо място във финала на 200 метра свободен стил за жени на Европейското първенство по плуване в Берлин....
Барселона. Нина Рангелова отпадна в сериите в дисциплината 200 метра свободен стил при жените на Световното първенство по плуване, което се провежда в...