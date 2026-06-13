Нина Ненчева изпитва "Насъщен глад" за поезия
"Лириката на Нина Ненчева е усвоила урока на Маларме, че поезия не се прави с чувства, а с думи", казва проф. Светлозар Игов за третата стихосбирка на...
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"Лириката на Нина Ненчева е усвоила урока на Маларме, че поезия не се прави с чувства, а с думи", казва проф. Светлозар Игов за третата стихосбирка на...