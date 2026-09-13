Семейството на Зуека потъна в скръб
Тежка загуба за актьора и роднините му
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Тежка загуба за актьора и роднините му
Творческата лаборатория е първата фаза към юбилейната премиера
Младата режисьорка получи роля в "Спомени"
Васил Василев веднага рекламирал колегата си пред братята Халваджиян
Нина Димитрова празнува 15 години на хита „Каквото направи дядо, все е хубаво“
Нина Димитрова представя хитовия си спектакъл в Сити марк арт център
Стелиан Радев в "Дневникът на един луд"
Нина Димитрова за първи път проговори за раздялата си с Васил Василев-Зуека. "Не се виждаме. Общуваме си сега само по текущи проблеми. Не съм била в д...