"Никром мебел" АД: Ние сме чиста фирма
"Никром мебел" АД няма нищо общо със статията "Шеф кара работници да пътуват 160 км", публикувана във в-к "Стандарт" и "Стандарт Нюз" на 29 май 2015 г...
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"Никром мебел" АД няма нищо общо със статията "Шеф кара работници да пътуват 160 км", публикувана във в-к "Стандарт" и "Стандарт Нюз" на 29 май 2015 г...