Никополис ад Нестум води туристи в Гърмен
Все повече туристи посещават Гърмен заради късноантичния град Никополис ад Нестум, който се превърна в туристическа атракция. Миналата година бе завър...
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Все повече туристи посещават Гърмен заради късноантичния град Никополис ад Нестум, който се превърна в туристическа атракция. Миналата година бе завър...
Благоевград. Министерството на културата праща свои експерти в древното селище Никополис ад Нестум. Целта им обаче не е да разгледат тази забележителн...
Благоевград. Къща на римски патриций изследва екип археолози начело с професор Маргарита Ваклинова в древния град Никополис ад Нестум край Гърмен. Спе...
Велико Търново. Четвърто лято тече проучването на „кастелум акве", което е водоразпределителният резервоар на Никополис ад Иструм. Там е открит помощн...
Благоевград. Екип археолози начело с ръководителя проф. Маргаарита Ваклинова ще продължи изследването на откритата богата къща в древния град Никополи...
Благоевград. Приключи изпълнението на проект за реставрация, консервация и социализация на късноантичен град Никополис ад Нестум в Гърмен. На заключит...