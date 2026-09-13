Есе за рицарството донесе стипендия на гимназистка
Николета Николова от Разград получи стипендия от Ордена на рицарите тамплиери за есето си, посветено на рицарството
Следете всички новини, анализи и коментари за Николета Николова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Николета Николова от Разград получи стипендия от Ордена на рицарите тамплиери за есето си, посветено на рицарството
Николета Николова спечели бронзов медал от Световното по снукър за младежи и девойки до 21 г, което се проведе в Букурещ. В турнир с изключително тайл...
Букурещ. България може да се радва на исторически успехи на европейското първенство по снукър в Букурещ. Голямото постижение е дело на отбора на жени...