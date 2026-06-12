Ясновидката Николета: Хора, молете се за България на 21 март!
Познах за фалкона на Бойко, виждам го президентВ противен случай ни грозят мизерия, бедствия и конфликти, смята Йорданова "Молете се за България на 2...
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Познах за фалкона на Бойко, виждам го президентВ противен случай ни грозят мизерия, бедствия и конфликти, смята Йорданова "Молете се за България на 2...