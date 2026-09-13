Кадър на Томаш аут от ЦСКА
Раздялата е по взаимно съгласие
Следете всички новини, анализи и коментари за Николай Русинов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Раздялата е по взаимно съгласие
Върховният касационен съд отмени присъдата на Николай Русинов-Чеци за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина. Магистратите решиха да върнат д...
София. Софийски градски съд ще гледа дело срещу Николай Русинов – Чеци за убийството на 28-годишната Яна Кръстева. Заседанието ще се състои в Национал...
Разпитват свидетел чрез конферентна връзка
София. Ключов свидетел по делото срещу Николай Русинов - Чеци, който е обвинен за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина, не се яви в съда. М...
София. Софийски градски съд ще заседава по делото срещу Николай Русинов - Чеци, който е обвинен за убийството на Яна Кръстева. Делото ще се гледа от 5...
Опасен е и може да се укрие, смята съдът