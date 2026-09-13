Пореден джигит запали мрежата. Кара с 300 км. в час
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А клипове с подобна скорост, публикувани от него, има още
Опонентът ми е ГЕРБ и политиката им, каза кандидатът на БСП за кмет на Пловдив
Издателството на Божана Апостолова "Жанет 45" пусна шедьовъра на Никола Радев "Когато Господ ходеше по земята". Допълненото и преработено от писателя...
Дупница. В петък в 13 часа ще бъде погребението на убития гард на братя Галеви Николай Радев - Отвертката, съобщи Struma.bg. Радев бе убит при сбиване...