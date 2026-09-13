Стара Загора ще отбележи Деня на будителите с предпремиера на филм по разказа на Хайтов „Сватба“
Жестът към публиката е от страна на Община Стара Загора, режисьорът Магдалена Ралчева е старозагорка и носител на приза „Будител на 2023 г.“
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Жестът към публиката е от страна на Община Стара Загора, режисьорът Магдалена Ралчева е старозагорка и носител на приза „Будител на 2023 г.“
105 години от рождението на големия писател
Изложби, премиери на книги, кръгла маса и уъркшоп в съпътстващата програма на фестивала в Пловдив
Васил Михайлов и Васил Банов излизат с творби на писателя
Жени Божилова, вдовицата на Николай Хайтов, почина на 86. Известната ни преводачка си е отишла от този свят след кратко боледуване в Университетската...
Снимки от архива на Николай Хайтов и фотографии на Иво Хаджимишев показва галерията до 26 септември Фотографии на прототипите от "Диви разкази" на Ни...
София. Под съпровода на родопска гайда бяха отбелязани 94 години от рождението на големия писател и родолюбец Николай Хайтов пред бюст-паметника му в...
София. „Карикатурите на Борис Димовски и героите на Николай Хайтов" ще могат да се видят в изложба, която се открива на 20 август 2013 г. от 18:30 ч....
Смолян. Възродяват Родопски драматичен театър „Николай Хайтов". Министерството на културата вече се сдоби с две зали в сградата на театъра, където ще...