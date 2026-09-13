Всичко за Николай Георгиев

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Кмет на барикадата

Кмет на барикадата

Няма да допусна недоимък и враждебност между местните хора и бежанците, твърди Николай Георгиев Никога не предавай полученото доверие. Още повече ког...

27 март | 6:00
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