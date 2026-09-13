Почина известен роден режисьор, учителят на звездите
На 84-годишна възраст
Следете всички новини, анализи и коментари за Николай Георгиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На 84-годишна възраст
Няма да допусна недоимък и враждебност между местните хора и бежанците, твърди Николай Георгиев Никога не предавай полученото доверие. Още повече ког...
Навръх Благовещение кметът на община Кресна Николай Георгиев поде кампания за възстановяването на старата църква „Свети Архангел Михаил" край село Ста...
С общински пари купуват 250 литра гориво на месец Кметът на община Кресна Николай Георгиев ще разполага всеки месец с 250 литра гориво, което ще се п...
Малките читатели получиха "Измисли звезда" като подарък за 1 юни Пловдив. Седмокласникът Николай Георгиев вече официално е най-младият поет под тепет...
След като проходи по чудо, 13-годишният талант сбъдва втора мечта