Художници рисуват и свирят на живо в "Ъндърграунд"
Художниците Николай Димчевски и Росен Марковски канят довечера на необичаен пърформанс в столичната галерия "Ъндърграунд" на Сточна гара от 19 часа."С...
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Художниците Николай Димчевски и Росен Марковски канят довечера на необичаен пърформанс в столичната галерия "Ъндърграунд" на Сточна гара от 19 часа."С...