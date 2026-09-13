Николай Ангелов с пети мандат в Балчик
Той печели убедително над кандидата на ПП-ДБ
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Той печели убедително над кандидата на ПП-ДБ
Повече от 10 години с гордост носим приза "Фестивален град на Балканите"
4 хиляди картички разпрати до съгражданите си кметът на община Балчик Николай Ангелов в навечерието на Коледа. За поредна година градоначалникът лично...
Добрич. Кметът на Община Балчик Николай Ангелов направи първа копка на ремонта на пътя между селата Дропла, Пряспа и Сенокос. Дългата близо 8 км отсеч...