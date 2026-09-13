Всичко за Николай Ангелов

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Кмет изпрати 4 хил. картички

Кмет изпрати 4 хил. картички

4 хиляди картички разпрати до съгражданите си кметът на община Балчик Николай Ангелов в навечерието на Коледа. За поредна година градоначалникът лично...

23 декември | 12:56
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Ремонт на път в Балчишко

Ремонт на път в Балчишко

Добрич. Кметът на Община Балчик Николай Ангелов направи първа копка на ремонта на пътя между селата Дропла, Пряспа и Сенокос. Дългата близо 8 км отсеч...

01 август | 16:30
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