Обезщетения за свинекомплекса в Никола Козлево
Заразата от африканска чума тръгнала най-вероятно от гризачи
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Заразата от африканска чума тръгнала най-вероятно от гризачи
ДПС откри кампанията за избор на кмет на община Никола Козлево с митинг в село Вълнари
За нас от ГЕРБ толерантността е водеща в отношението ни към всички хора в България. Само когато сме заедно можем да бъдем силни и в градовете и селата...
Шумен. Бебе на 40 дни е починало в шуменското село Никола Козлево. Това съобщиха от ОД на МВР – Шумен за "Фокус". Около 04 часа вчера 21-годишна майка...
Шумен. В община Никола Козлево, Шумен, днес е обявен ден на траур, след като две момчета - Георги Георгиев на 13 години и Иван Иванов на 15 години, се...