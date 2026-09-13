Скиор носи знамето и на закриването в Сочи
Сочи. Най-добре представящият се до момента български алпиец на 22-ите зимни олимпийски игри Никола Чонгаров ще е знаменосец по време на церемонията п...
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Сочи. Най-добре представящият се до момента български алпиец на 22-ите зимни олимпийски игри Никола Чонгаров ще е знаменосец по време на церемонията п...
Сочи. Никола Чонгаров ще бъде знаменосец на българската делегация по време на Закриването на ХХІІ Зимни олимпийски игри в Сочи, информират от пресцент...
Райтералм. Българският национал в алпийските ски Никола Чонгаров завърши на престижното четвърто място с 1:52,41 мин в слалома от календара на ФИС в Р...