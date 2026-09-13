Обрат с Нико Тупарев! Пълна мистерия
Продуцентът беше обвинен в присвояване на пари
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Продуцентът беше обвинен в присвояване на пари
Мотивира се с допуснати нарушения
Преди седмица продуцентът беше задържан във връзка с разследване за длъжностно присвояване
Ето позицията на Александър Тошев до медиите
Според Софийския градски съд няма данни за престъпление
По-рано прокуратурата поиска постоянен арест
Според прокурора доказателствата по делото сочат, че обвиняемият може да се укрие и да извърши друго престъпление
Вътрешният министър подчерта, че разследването е било изцяло работа на прокуратурата
Какво разказва негов съдружник
5000 лева трябва да платят две от тризначките Вяра, Надежда и Любов от Благоевград на столичния продуцент Нико Тупарев. Те го оклеветили в ефира на на...
5000 лева трябва да платят скандалноизвестните тризначки Вяра, Надежда и Любов от Благоевград на столичния продуцент Нико Тупарев, когото оклеветили в...
"4-ти километър" се събра в Къщата в Нови хан, коментират зрители