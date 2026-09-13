Нико Ковач призна! Поема ли Борусия (Дортмунд)
Отборът търси нов треньор
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Отборът търси нов треньор
Бъдещето му става ясно до края на деня
Задържахме се в мача до 1:2, призна треньорът на Байерн
Нико Ковач вече не е национален селекционер на Хърватия. Новината идва след близо 2 години, в които бившият полузащитник "Байерн" Мюнхен водеше тима....
София. „Мисля, че нашият отбор успя да покаже, че е по-добрият. Мисля, че България успя да отправи само един точен удар. Мисля, че ние напълно заслужа...
Гостите купиха 665 билета, чакат още стотина фенове Ивелин Попов и Станислав Манолев явно са впечатлили селекционера на Хърватия Нико Ковач. Това при...
Селекционерът на Хърватия Нико Ковач вдигна ръце от играчите. Той обяви, че трудно може да създаде колектив, какъвто иска. "По мое време или играехме...
"В България ни очаква един сериозен тест", заяви селекционерът на хърватския национален отбор Нико Ковач. "Този мач ще бъде голямо предизвикателство...
Наставникът на Хърватия Нико Ковач бе изключително щастлив след успеха с 4:0 над Камерун, като добави, че това е най-малкото, което е могло да отнесат...
Сао Пауло. Наставникът на Хърватия Нико Ковач бе бесен на рефера на откриващия двубой на Световното първенство срещу домакина Бразилия. "Кариоките" сп...