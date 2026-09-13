Всичко за Нико Ковач

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Последни новини Спорт
Нашите в Русия плашат Ковач

Нашите в Русия плашат Ковач

Гостите купиха 665 билета, чакат още стотина фенове Ивелин Попов и Станислав Манолев явно са впечатлили селекционера на Хърватия Нико Ковач. Това при...

09 октомври | 18:21
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Ковач: България е тест за нас

Ковач: България е тест за нас

"В България ни очаква един сериозен тест", заяви селекционерът на хърватския национален отбор Нико Ковач. "Този мач ще бъде голямо предизвикателство...

08 октомври | 9:41
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Хърватите бесни на съдията

Хърватите бесни на съдията

Сао Пауло. Наставникът на Хърватия Нико Ковач бе бесен на рефера на откриващия двубой на Световното първенство срещу домакина Бразилия. "Кариоките" сп...

13 юни | 10:43
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