Бивш сърфист със заплата 780 хиляди долара на ден
39-годишният бивш сърфист Ник Уудман оглави класацията за най-голяма заплата със зашеметяващите 285 млн. долара годишно. Ник е основател и директор н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ник Уудман. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
39-годишният бивш сърфист Ник Уудман оглави класацията за най-голяма заплата със зашеметяващите 285 млн. долара годишно. Ник е основател и директор н...