3 март! Българско чудо с Ниагарския водопад
Пътуващи "Дни на България" във Ванкувър, Виктория и Салмон Аром
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Пътуващи "Дни на България" във Ванкувър, Виктория и Салмон Аром
Светлинното шоу бе по повод 3 март
Зрелищното събитие е на 3 март
Светлинното шоу е за националния ни празник 3 март
Мъжът паднал от ръба на водопада „Подкова” - най-големият от трите, формиращи водната каскада на Ниагара
Онтарио. Туристите, които в това необичайно студено време все пак са решили да посетят Ниагарския водопад между САЩ и Канада, станаха свидетели на впе...