50 млн. евро за хранилище за радиоактивни отпадъци
1,1 млрд. евро ще струва извеждането от експлоатация на I-IV блокове в АЕЦ "Козлодуй" 50 млн. евро е индикативната стойност за изграждането на Национ...
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1,1 млрд. евро ще струва извеждането от експлоатация на I-IV блокове в АЕЦ "Козлодуй" 50 млн. евро е индикативната стойност за изграждането на Национ...