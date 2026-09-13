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Съдят кмета на Братаница

Съдят кмета на Братаница

Прокуратурата в Пазарджик внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на село Братаница Георги Спасов. Той е обвинен в незаконно притежаване на огнестре...

17 март | 13:54
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