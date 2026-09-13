Иззеха от частен дом незаконно оръжие и боеприпаси
Домът е на 42-годишен мъж от монтанското село Медковец
Следете всички новини, анализи и коментари за Незаконно Оръжие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Домът е на 42-годишен мъж от монтанското село Медковец
Двама бракониери от Казанлъшко са задържани с ловни трофеи и незаконно оръжие при спецоперация на полицията
За незаконно притежаване на огнестрелно оръжие и боеприпаси 63-годишен е задържан в полицията, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. При претърсване в к...
Мъж сложи край на живота си, използвайки незаконен пистолет. Драмата се разигра малко преди 11 часа в неделя, съобщиха за "Стандарт" жители на сливенс...
Прокуратурата в Пазарджик внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на село Братаница Георги Спасов. Той е обвинен в незаконно притежаване на огнестре...
Турски гражданин задържан в полицията в Кърджали за незаконно притежаван боен пистолет. За незаконно притежаван боен пистолет и 4 патрона турски граж...
Петима мъже бяха задържани при сделка за продажба на незаконно оръжие. Казанлъшки и старозагорски криминалисти разбиха при спецакция нелегална работил...
Велико Търново. Успешна акция по изземване на скрити оръжия реализираха полицаи в град Лясковец. Незаконно притежаваните оръжия и боеприпаси са били...
Разлог. Полицаи атакуваха частна къща в разложкото село Бачево в четвъртък по сигнал, че там се укрива незаконно оръжие. Жилището е собственост на 58-...
Пазарджик. Множество незаконно притежавани оръжия и боеприпаси иззеха септемврийските полицаи. Това станало вчера по време на специализирана полицейск...