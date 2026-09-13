Страшен скандал в родния футбол! Наказани са 46 футболисти и треньори
На уличените футболисти, треньори и служебни лица са спрени правата и са наложени глоби от по 10 000 лв.
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На уличените футболисти, треньори и служебни лица са спрени правата и са наложени глоби от по 10 000 лв.
София. Втори ден продължават разпитите на футболисти от родната "А" група по случая с "черно тото" в българския футбол. Вчера МВР обяви, че в хода на...
Мащабна акция срещу незаконните залагания във футбола провежда МВР, потвърдиха за "Стандарт" от ведомството. На прицел са резултати на "Локомотив" от...