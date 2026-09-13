Лиляна Павлова: Не подкрепям узаконяването на незаконни постройки
Министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова говори за незаконните постройки в кв. "Кремиковци" в Гърмен и издаването на адрес...
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Министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова говори за незаконните постройки в кв. "Кремиковци" в Гърмен и издаването на адрес...
До края на тази години трябва да бъдат премахнати повече от десет незаконни строежи на територията на област Кърджали, съобщиха от пресцентъра на ДНС...
Благоевград. Община Благоевград организира среща със собствениците на жилищни кооперации в квартал „Освобождение", които са построени в отклонение от...
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