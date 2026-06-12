Вучков проверява незаконни бръмбари (ОБЗОР)
Вътрешният министър от кабинета "Орешарски" Цветлин Йовчев обаче бе категоричен, че "по никакъв начин никога нито са разработвани, нито са подслушвани...
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Вътрешният министър от кабинета "Орешарски" Цветлин Йовчев обаче бе категоричен, че "по никакъв начин никога нито са разработвани, нито са подслушвани...