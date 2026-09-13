Заловиха 20 кубика незаконна дървесина
Спипаха ученик за превозва трупите с каруца
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Спипаха ученик за превозва трупите с каруца
Два камиона „Прага" бяха спипани да превозват 20 кубика букви дърва за огрев на територията на Държавно горско стопанство – Струмяни. Автомобилите са...
След опита за подкуп майката и дъщерята потрошили полицейски автомобил Сливен. Майка и дъщеря са били арестувани за подкуп на служител на Регионалнат...