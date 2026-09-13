Граждани на протест срещу незаконния въгледобив
Граждански протест срещу незаконния въгледобив организират на 1 април в Перник от местната инициатива „Съседите – искаме справедливост". Хората са не...
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Граждански протест срещу незаконния въгледобив организират на 1 април в Перник от местната инициатива „Съседите – искаме справедливост". Хората са не...
Протест под формата на уличен театър организираха в Перник местната инициативна група „Съседите на Рекоул" и сдружение "За Земята". Символичната акци...
Жители на Перник и неправителствени организации настояват за инкриминиране на незаконния въгледобив в града и околностите му. Мярката вече беше обсъжд...
Три къщи са пред срутване в кв. "Рудничар", трагедия чакат и в "Стара Тева" Три къщи в пернишкия кв. "Рудничар" са пред срутване заради прокопан под...
Криминализиране на незаконния въгледобив. За това настоя пред парламента министърът на икономиката и енергетиката Божидар Лукарски. Днес той проведе с...