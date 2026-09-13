Четирима добиват незаконно петрол край Ловеч
Четирима мъже бяха закопчани от полицията след незаконен добив на нефтопродукта кондензат край Ловеч. Бандитите са задържани в рамките на полицейска с...
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Четирима мъже бяха закопчани от полицията след незаконен добив на нефтопродукта кондензат край Ловеч. Бандитите са задържани в рамките на полицейска с...
Има незаконен добив в участък "Стара Тева" до Перник. Това призна пред журналисти в парламента министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Днес пер...
Перничани с кирки, лопати и каски излязоха на протест срещу нерегламентирания въгледобив в рамките на града и околностите. Хората са недоволно както о...