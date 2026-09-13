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Перничани на протест

Перничани на протест

Перничани с кирки, лопати и каски излязоха на протест срещу нерегламентирания въгледобив в рамките на града и околностите. Хората са недоволно както о...

01 април | 8:06
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