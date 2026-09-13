Нов православен храм ще бъде издигнат в Благоевград
Първата копка в парк "Македония" ще направи кметът д-р Атанас Камбитов през лятото на тази година
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Първата копка в парк "Македония" ще направи кметът д-р Атанас Камбитов през лятото на тази година
Лично Неврокопският митрополит Серафим връчи благодарствен адрес на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов от името на църковното настоятелство н...
Благоевград. Новият Неврокопски митрополит Серафим поде акция за възстановяване на занемарени и разрушени във времето православни храмове в Пиринския...