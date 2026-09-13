Възобновиха строеж на параклис в гробищен парк
Започна отново строежът на грабищния параклис в санданското село Дамяница. Неврокопска митрополия и община сандански обединиха усилия, за да завършат...
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Започна отново строежът на грабищния параклис в санданското село Дамяница. Неврокопска митрополия и община сандански обединиха усилия, за да завършат...
Благоевград. Неврокопска митрополия може скоро да сложи ръка върху уникалния храм „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" в разложкото село Добърско...
София. Разширяването на вярата и на православието ще е приоритет за новия Неврокопски митрополит Серафим, който беше избран от Светия синод в неделя....
Благоевград. Расото не ограничава свободата. Свещеникът трябва да има позиция и да я отстоява. Но нито един божи служител не бива да забравя своята от...