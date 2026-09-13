Ето ги трите най-мощни частни армии в света. Невидими са
Частните военни компании са машина за пари
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Частните военни компании са машина за пари
По повод своята 100-годишнина през 2018 г. железопътната компания Токио-Сейбу пуска нова линия на бързи влакове, които ще се сливат с пейзажа. Дизайн...
Броят на хората с интелектуални затруднения у нас е 46 313. За огромно съжаление всички те са "невидими" за обществото у нас. Защото е много по-лесно...