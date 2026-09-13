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Маца дошла със земетръс

Маца дошла със земетръс

Талантливата "капка" е закърмена с театъра В ДНК-то й е да бъде актриса. Четвърто поколение по майчина линия, второ по бащина. Прадядо й Лефтер Боядж...

25 април | 5:20
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