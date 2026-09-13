Бивш енергиен шеф каза кога ще ни убият цените на газа
Ако "Газпром" реши да ни осъди, неустойката ще е около 1 млрд. долара, казва Валентин Николов
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Ако "Газпром" реши да ни осъди, неустойката ще е около 1 млрд. долара, казва Валентин Николов
Иран трябва да плати на Вилмотс
Културното министерство приело обекта без забележки
Става въпрос за забавяне на строителя, "подписал съм заповед да отиде на съд тази неустойка за неизпълнение", чакаме и втора инстанция, обясни той...
Държавата ще поиска 18 млн. евро неустойка от авиационния гигант "Еърбъс" заради неизпълнени обещания за модернизацията на хеликоптерите "Кугър". Това...
"Байерн" иска неустойка от известната верига хотел "Хаят", стана ясно днес. Баварците станаха жертва на атака с графити. Автобусът им се сдоби след ма...
София. "Ще имаме среща с Пенев и ще се разберем за неустойката. Той трябва да върне парите за глобите, тъй като вече не е национален селекционер. Адми...
Над 30 родни фена, които живеят и работят в Мюнхен, поискаха шампионът Кличко да им плати неустойка за отлагането на мача си с Кубрат Пулев от 6 септе...