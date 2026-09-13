Обучителни ателиета за младежи в неравностойно положение се провеждат в "Двореца" в Балчик

През месец октомври 2014 г. в гр. Балчик в сътрудничество с Фондация "Формат СФФ" и ДКИ-КЦ "Двореца", НЧ "Вещина-2005" за пореден път се провежда ауди...