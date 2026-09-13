Радев подкрепи студенти в неравностойно положение
Бъдете добри хора и не отстъпвайте от амбицията си да знаете и можете, пожела президентът
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Бъдете добри хора и не отстъпвайте от амбицията си да знаете и можете, пожела президентът
Плевенски мотористи ще бъдат днес Дядо Коледа и ще зарадват деца в неравностойно положение от социални заведения в Плевен, предаде ПлевензаПлевен. Тов...
През месец октомври 2014 г. в гр. Балчик в сътрудничество с Фондация "Формат СФФ" и ДКИ-КЦ "Двореца", НЧ "Вещина-2005" за пореден път се провежда ауди...
Стара Загора. Над 200 подаръчни комплекта са събрани от щедри дарители от цялата страна в кампанията на старозагорското сдружение „Самаряни" - „Да пом...