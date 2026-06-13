Мафия и непрофесионализъм в българската енергетика
"Надявам се, че един ден прокуратурата ще намери време да влезе и в енергетиката и да порови малко", коментира пред Нова телевизия председателят на КР...
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"Надявам се, че един ден прокуратурата ще намери време да влезе и в енергетиката и да порови малко", коментира пред Нова телевизия председателят на КР...