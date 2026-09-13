Опасен лов. 53-годишен гръмна колегата си вместо диво прасе
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Случката е до Разград
Софийска градска прокуратура е внесла в Бургаския районен съд обвинителен акт срещу двама надзиратели от затвора в Бургас за причинена от тях смърт...
Ямбол. Лекар отива на съд за причиняване на смърт по непредпазливост. Това съобщиха от окръжната прокуратура в Ямбол. Прокуратурата е внесла в окръжни...