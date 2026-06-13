Ротарианци дариха неонатологията в Монтана
Членовете на Ротари-клуб в Монтана дариха оборудване на неонатологичното отделение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в Монтана. Със събрани средства от колед...
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Членовете на Ротари-клуб в Монтана дариха оборудване на неонатологичното отделение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в Монтана. Със събрани средства от колед...