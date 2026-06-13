Праисторическата къща на Балканите обсъждат учени от 7 страни
Изследователи от България, Германия, Русия, Унгария, Сърбия, Австрия и Македония ще участвата с симпозиума, организиран от Националния археологически...
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Изследователи от България, Германия, Русия, Унгария, Сърбия, Австрия и Македония ще участвата с симпозиума, организиран от Националния археологически...