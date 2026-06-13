Студентка по право си тръгна с един лев от “Сделка или не”
Банкерът й предложи смяна на кутиите, но тя отказа
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Банкерът й предложи смяна на кутиите, но тя отказа
Ненчо Балабанов от седмица учи Поли Генова да кара скутер. Гласовитката, която скоро се сдоби с мотопед, сега се е запалила да усвои тънкостите на упр...
Ненчо взриви публиката като Таркан
За пореден четвърти пореден път Ненчо Балабанов стана победител в шоуто „Като две капки вода". Той се превъплъти в закръглената Мегън Трейнър. Фаворит...