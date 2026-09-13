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Немски национал убит в Сирия

Немски национал убит в Сирия

Бившият германски национал от турски произход Бурак Каран е бил убит при бомбена атака на силите на Башар Асад в Сирия. Роденият във Вупертал футболис...

18 ноември | 18:11
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