Любовница роди от немски национал
Съпругата Шерин прости на Боатенг забежката Любовни мъки, нови връзки, а сега и извънбрачно дете. Какво ли не преживяха немските национали, които пок...
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Съпругата Шерин прости на Боатенг забежката Любовни мъки, нови връзки, а сега и извънбрачно дете. Какво ли не преживяха немските национали, които пок...
Баскетболният национал на Германия Хайко Шафарцик едва ли скоро ще иска да погледни алкохол. 31-годишният състезател на "Лимож" дълго време ще ближе р...
Бившият германски национал от турски произход Бурак Каран е бил убит при бомбена атака на силите на Башар Асад в Сирия. Роденият във Вупертал футболис...