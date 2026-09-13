Всичко за Неманя Видич

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Де Хеа прати Видич в болница

Де Хеа прати Видич в болница

Манчестър. Неманя Видич е бил откаран в болница след сблъсъка с Давид Де Хеа. Защитникът на Манчестър Юнайтед се сблъска с испанския вратар малко пред...

11 ноември | 10:18
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