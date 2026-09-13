Официално: Неманя Видич окачи бутонките
Бившият капитан на "Манчестър Юнайтед" Неманя Видич официално обяви отказването си от футбола. Това направи той с съобщение на клубната страница на "ч...
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Бившият капитан на "Манчестър Юнайтед" Неманя Видич официално обяви отказването си от футбола. Това направи той с съобщение на клубната страница на "ч...
Манчестър. Сръбският бранител Неманя Видич ще изиграе последния си мач на "Олд Трафорд" с екипа на Манчестър Юнайтед тази вечер. "Червените дяволи" по...
Милано. Ръководството на Интер официално обяви, че Неманя Видич ще се присъедини към отбора през лятото. Сръбският централен защитник обяви по-рано пр...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Дейвид Мойс заяви, че заедно с Неманя Видич са обсъдили бъдещето на защитника. Както е известно Видич обяви...
Манчестър. Капитанът на „Манчестър Юнайтед" Неманя Видич обяви, че напуска отбора в края на сезона след осем години в него и 15 спечелени трофея. Пот...
Манчестър. Неманя Видич е бил откаран в болница след сблъсъка с Давид Де Хеа. Защитникът на Манчестър Юнайтед се сблъска с испанския вратар малко пред...
Манчестър. Манчестър Юнайтед отлетя за предсезонното си турне в Азия и Австралия без капитана Неманя Видич. От клуба обаче все още не са дали официалн...