КЗК събра от глоби 8,6 млн. лева
Ще пишем методиката за приложение на новия закон за конкуренцията, казва Петко Николов
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Ще пишем методиката за приложение на новия закон за конкуренцията, казва Петко Николов
Благоевград. Таксита масово удрят превозвачите по междуселищните линия с нелоялната си конкуренция. Жълтите леки коли обират пътници на автобусите. Ре...
Брюксел. Европейската комисия събира доказателства за некоректно поведение от страна на супермаркетите и големите магазини за нехранителни стоки, ст...