Съдийка с ключови разкрития за Нотариуса и имотната мафия
Хора подписвали предварителен договор, без да знаят какво подписват всъщност
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Хора подписвали предварителен договор, без да знаят какво подписват всъщност
Понякога делата са "на трупчета" по обективни причини, смята Нели Куцкова
Според нея арестът на Борисов бил грешка
Висшият съдебен съвет не избрa Нели Куцкова за председател на Софийския апелативен съд. Кандидатурата на бившия говорител на Съюза на съдиите в Българ...
За нов заговор в съдебната система написа ПИК. Кариеристката и неуспяла кандидатка за вицепрезидент Нели Куцкова сега е твърдо решена да овладее Софий...
ВСС отново не избра Нели Куцкова за председател на Софийския апелативен съд. Тя бе единствен кандидат за поста, но не успя да събере нужния брой гласо...
Висшият съдебен съвет ще се опита за пореден път да избере председател на Софийски апелативен съд. Това е първа точка от дневния ред на заседанието на...
София. Софийски градски съд днес ще гледа делото срещу убийците на свекървата на съдия Нели Куцкова. 26-годишният Станислав Маламов и Велик Корчев на...
София. Софийски апелативен съд определи двамата задържани за убийството на свекървата на съдия Нели Куцкова - Надежда, да останат за постоянно в арес...
София. „Не съм знаела за тези имотни сделки. Надявам се колегата Веселина Тенева да даде обяснения и да изчисти името си", заяви Нели Куцкова, говорит...