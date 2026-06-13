Директорът на банковия надзор в БНБ Нели Кордовска подаде оставка
Главният директор на управление "Банков надзор" в БНБ Нели Кордовска е подала молба за напускане, считано от 1 октомври 2015 г., която е приета, съобщ...
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Главният директор на управление "Банков надзор" в БНБ Нели Кордовска е подала молба за напускане, считано от 1 октомври 2015 г., която е приета, съобщ...
Нели Кордовска, която временно изпълнява длъжността шеф на банковия надзор в БНБ, е изтеглила влога си от КТБ ден преди затварянето на банката. Това с...